O Benfica está a ter um arranque de temporada a roçar a perfeição. Lidera a Liga de forma isolada, já está apurado para os oitavos de final da Liga dos Campeões e o futebol praticado pela equipa tem sido do agrado dos adeptos.

Daqui a menos de duas semanas, o campeonato vai parar causa do Mundial, que levará vários jogadores do Benfica para as respetivas seleções e Roger Schmidt foi questionado se teme que o momento da equipa seja afetado.

«É o que é. Não quero pensar muito sobre isso, porque não posso mudar a situação e temos de aceitar. Acho que ninguém está feliz pelo Mundial ser a meio da época», reconheceu.

Schmidt não quer pensar num futuro para lá dos próximos quatro jogos dos encarnados: Maccabi Haifa, Estoril (duas vezes) e Gil Vicente. «Como disse depois da Juventus, queremos terminar esta fase ao mais alto nível. Temos mais quatro jogos para fazer em todas as competições e estamos muito focados nisso. Depois vem o Mundial e não podemos mudar isso. Alguns jogadores vão para lá», disse, lembrando que haverá Taça da Liga durante o Mundial.

«É um ano muito especial para todos, também para nós, mas não vamos queixar-nos disso», garantiu ainda.