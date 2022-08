Na passada terça-feira, Julian Weigl foi utilizado nos últimos 20 minutos da partida do Benfica frente ao Dínamo Kiev, a contar para a segunda mão do play-off da Liga do Campeões.

O alemão poderá estar na porta saída do clube encarnado, com o próprio treinador Roger Schmidt a admitir uma possível mudança de ares mas que refere que tudo está nas mãos do jogador.

«Pode haver a oportunidade para ele [Weigl] mudar de clube. A decisão será dele, vamos ver o que acontece nas próximas duas semanas», disse o técnico de 55 anos em declarações à Amazon Prime Video.

Com a eminente chegada de Fredrik Aursnes, Weigl poderá perder espaço na formação das águias, mas Schmidt afirma que se o médio de 26 anos ficar, continuará nas suas escolhas.

«Ele é um dos melhores jogadores e, se ficar cá, irá continuar a jogar», acrescentou.