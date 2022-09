O treinador do Benfica, Roger Schmidt, sublinhou este sábado a importância de não «subestimar» o Marítimo, que ainda não somou qualquer ponto na I Liga ao fim de seis jornadas, lembrando que os adversários que se deslocam ao Estádio da Luz «jogam de forma corajosa» porque «não têm nada a perder».

«Estando muito focados, contra uma equipa que depois de seis jogos não tem pontos. É sempre uma situação perigosa, é importante não subestimar a equipa, analisá-la da melhor forma. Fizemos isso, eles perderam quatro jogos por apenas um golo de diferença, perderam com o Sp. Braga [5-0] e com o FC Porto [5-1] por mais, mas se virem o jogo com o FC Porto, as ocasiões que eles conseguiram criar… Foi 5-1, mas foi um jogo aberto. Respeitamos o adversário, sabemos que vão dar tudo no nosso estádio. Estou há alguns meses em Portugal, sei que quando as equipas vêm ao nosso estádio jogam de forma corajosa, não têm nada a perder. Vamos tentar vencer o último jogo na liga portuguesa antes da pausa para as seleções», disse Schmidt, na conferência de imprensa de antevisão, admitindo mudanças no onze, mas uma decisão sobre isso apenas no domingo.

«Talvez façamos algumas mudanças, mas vou decidir isso amanhã, temos de ter em conta a condição dos jogadores, quem jogou muito nestas últimas semanas. Têm sido três dias entre os jogos. Em dois dias é mais difícil, mas em três dias, normalmente os jogadores conseguem recuperar totalmente. Vou decidir amanhã, não hoje», respondeu, considerando boa a pausa competitiva dos clubes devido aos compromissos das seleções neste final de mês.

«Penso que é bom para nós ter a pausa, porque jogámos já muito, tivemos de começar cedo com os jogos de qualificação [ndr: para a Champions], a jogar a cada três dias. Estamos com sete semanas e é bom ter algum descanso, vamos focar-nos no jogo deste domingo e depois descansar e ter alguma energia renovada», frisou.

O Benfica-Marítimo joga-se a partir das 18 horas de domingo. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.