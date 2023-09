O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Salzburgo (2-0), no Estádio da Luz, em jogo do grupo D da Liga dos Campeões:

[Penálti e expulsão de António Silva] «O António pediu desculpa, mas não precisava. Não fez de propósito. Cometeu um erro, mas são coisas acontecem. Não é um problema para ele, já fez muitos jogos bons. Tem uma mentalidade boa, tenta sempre evoluir.

[Exibição de Trubin] Cometeu uma decisão errada com o penálti e depois disso não foi fácil, mas esteve bem ao manter-se calmo, mostrou boa mentalidade. Não foi fácil, mas deu o seu melhor. Todos os jogos vão ajudá-lo a crescer e a sentir-se cada vez mais no Benfica.»