Com a renovação de contrato anunciada esta sexta-feira, Roger Schmidt vai ficar ligado ao Benfica até 2026 e, por isso, entende que poderá aprender a falar português em breve.

«É uma boa razão para pensar nisso de novo. Neste momento, estou focado no final da temporada, mas depois vou pensar isso e seria bom aprender português, porque vou estar aqui por mais três anos. Espero consegui-lo», afirmou o treinador alemão na antevisão ao jogo do Benfica com o Rio Ave, na 26.ª jornada da Liga.

Além de aprender uma nova língua, Schmidt definiu como meta «jogar bom futebol e conquistar títulos» nos próximos anos.

«É por isso que estamos aqui, somos o Benfica. Sabemos dos desejos dos benfiquistas, do potencial do clube e estou convencido de que somos capazes de fazer os adeptos felizes», rematou.

O Benfica visita o Rio Ave, num jogo marcado para as 18h00 deste domingo, para acompanhar ao minuto, no Maisfutebol.