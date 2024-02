Roger Schmidt surpreendeu ao apresentar um onze sem um avançado de raiz em Guimarães, mas fez questão de sublinhar que fazia parte da estratégia para o jogo.

O treinador do Benfica explicou a abordagem inicial no empate de domingo e assumiu que Arthur Cabral pode estar de regresso à titularidade diante do Toulouse.

«Tens sempre de encontrar a melhor estratégia para cada jogo. Vamos jogar sempre com jogadores de ataque e avançados. No domingo, jogámos com um avançado centro, mas diferente. É uma questão do que precisamos no campo. Maioritariamente, jogamos com um avançado mais de raiz, como o Arthur Cabral, Marcos Leonardo ou o Casper Tengstedt. Isso é claro, mas, às vezes, algumas abordagens táticas diferentes fazem sentido», começou por dizer na antevisão ao jogo da 1.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa.

«Amanhã [quinta-feira], jogamos em casa e queremos ter um bom resultado na primeira mão. Vamos jogar ofensivamente, não vou anunciar o onze inicial, mas os golos são sempre muito bons argumentos para jogar. Temos boas opções. Como viram no domingo, às vezes, também é muito bom ter bons jogadores no banco para marcar golos decisivos como o Arthur fez. Não foi titular, mas se calhar foi por isso que pôde marcar dois minutos antes do fim do jogo. Estou feliz porque os nossos avançados estão a marcar golos, não só o Arthur, mas também o Rafa e o Ángel [Di María], que tem estado envolvido em muitos golos. Somos imprevisíveis no nosso momento de ataque e isso é algo importante», acrescentou.

O Benfica recebe os franceses do Toulouse na Luz, esta quinta-feira, às 20h00, num jogo que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.