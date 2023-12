Depois de Rui Costa ter reconhecido que o Benfica deverá reforçar-se no mercado de transferências de janeiro, Roger Schmidt projetou o mês que se avizinha e admitiu que os encarnados poderão fazer mudanças, mas falou mais propriamente em saídas do que em entradas de novos jogadores.

«Essa questão vem sempre antes da janela de inverno abrir. É sempre o mesmo, cada janela de transferências é uma oportunidade de ajustar um bocadinho o plantel, claro que menos no inverno do que no verão. Às vezes, tens a oportunidade de contratar novos jogadores, se necessário. Outras vezes, não precisas ou os jogadores certos não estão no mercado. São coisas que acontecem nos bastidores. O mercado de transferências acontece duas vezes no ano, mas discutimos o plantel todo o ano, para preparar, analisar o mercado e a nossa equipa», começou por dizer o treinador no decorrer da conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Aves SAD.

A verdade é que Schmidt diz que está satisfeito com o grupo de jogadores que tem à dispoição. «Estou muito feliz com o plantel que temos. Nem todos os jogadores têm o mesmo tempo [de jogo] no melhor nível, o onze inicial neste momento é muito bom, alguns jogadores estão mais no banco, mas o momento da época pode mudar, como aconteceu na temporada passada. Alguns jogadores estiveram muito bem no início, alguns apareceram mais tarde e acabaram por ser importante. Espero que aconteça o mesmo. Os jogadores, neste momento, estão em boa forma, o espírito é bom, alguns jogadores têm de ser pacientes e esperar pelo momento certo», prosseguiu.

O treinador acabou por ser mais claro quanto a possíveis saídas. «Nos bastidores estamos sempre a verificar se há alguma coisa para fazer no mercado, se os jogadores não estão felizes na equipa ou com o tempo de jogo que têm e se querem sair, teremos de conversar. Mas o foco está em amanhã [no jogo com o AVS] e depois no jogo com o Famalicão, tudo o resto só vai acontecer depois de 1 de janeiro»», concluiu.