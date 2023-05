Roger Schmidt admitiu que há duas posições que o Benfica terá de reforçar em 2023/24.

«Perdemos no inverno um jogador titular top como o Enzo e perdemos agora o Grimaldo, um jogador-chave da equipa. E é claro que temos de substituir estes jogadores», reconheceu o treinador do Benfica numa conversa com jornalistas no dia seguinte à conquista do 38.º título de campeão nacional dos encarnados.

O técnico alemão foi questionado sobre Milos Kerkez, lateral-esquerdo húngaro que tem sido apontado ao Benfica e acabou por confirmar que o jogador do AZ Alkmaar é uma opção em cima da mesa. «Se o conheço? Claro que o conheço. Faz parte do nosso trabalho conhecer o mercado e se perdemos um titular precisamos de conhecer todas as opções no mercado para o substituir. Esse jogador é uma opção, mas não posso comentar. (...) Não vou falar de jogadores que não estão cá.»

Schmidt garantiu que desde há muito tempo que tem debatido com o presidente Rui Costa assuntos relacionados com possíveis alvos de mercado e a construção de uma equipa ainda mais capaz. «Falamos permanentemente sobre como melhorar a equipa. Quando a janela de transferência fecha em agosto, começamos a pensar na do inverno e quando essa fecha pensamos no mercado de verão. Quanto melhores forem os jogadores, mais equilibrada é a equipa e maior é a probabilidade de fazermos uma boa época. Temos de tentar melhorar o nosso onze e de encontrar o equilíbrio certo na equipa. Vamos voltar a ter jogos de três em três dias e temos de estar prontos para isso», avisou.