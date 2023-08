Dias após a conquista do 38.º título de campeão nacional, o treinador do Benfica disse que seria bom para Gonçalo Ramos manter-se mais uma época no clube encarnado.

O avançado de 22 anos, melhor marcador da águias em 2022/23, acabou por rumar ao PSG por empréstimo com opção de compra obrigatória de 65 milhões de euros (mais €15M) em objetivos e Roger Schmidt foi confrontado nesta terça-feira com essa declaração feita numa conversa com jornalistas.

«Eu disse que ficar mais um ano podia ser uma opção para ele evoluir e confirmar o seu nível, mas isto faz parte do negócio do futebol», disse o técnico germânico na antevisão ao jogo da Supertaça com o FC Porto. «É uma questão de timing. E quando há interesse e aparece um clube como o PSG com muito dinheiro a tentar contratá-lo, esse é o timing. E há que aceitar, porque não tínhamos armas para o manter», reconheceu.

Schmidt disse não ter dúvidas de que, apesar de ter defendido que seria bom que Gonçalo Ramos maturasse mais uma época no Benfica, o avançado está pronto para corresponder às exigência do Paris Saint-Germain, mas vincou que também não seria «um erro» se ficasse mais tempo em Portugal.

O treinador do Benfica garantiu não ter tentado convencer Ramos a fazer pelo menos o jogo da Supertaça antes de sair para França. Até porque, defendeu, não faria sentido numa altura em que estava em curso um processo negocial com moldes tão vincados. «Não. A situação era muito clara. E se o jogador também quer sair, temos de aceitar e focarmo-nos nos jogadores que temos. Não fazia sentido mantê-lo até à Supertaça e deixá-lo sair depois. (...) Acredito nos meus jogadores e penso que não é bom pôr a jogar um jogador quando ele já sabe que vai sair», concluiu.