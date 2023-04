O treinador do Benfica faz um balanço positivo da segunda metade da temporada, até ao momento, e por isso relativiza a derrota com o FC Porto, seguida depois de um desaire com o Inter, na Liga dos Campeões.

«Fizemos onze jogos na segunda metade da época. Vencemos os primeiros dez. Marcámos 27 golos e sofremos dois. Perdemos com o FC Porto. Não estivemos a um nível top, mas até agora a segunda metade da época é fantástica», diz Roger Schmidt.

«Temos sete pontos de vantagem. Cada vitória deixa-nos mais perto do título. É muito importante vencer, até porque não é fácil jogar fora na Liga», acrescenta o técnico encarnado, antes de entrar na análise ao Desportivo de Chaves.

«É uma boa equipa, forte nas transiçoes, que fez bem jogos quando recebeu Braga, Sporting e FC Porto. Não será um jogo fácil, mas estamos preparados e confiantes. Perdemos dois jogos em quatro dias, mas ainda temos confiança para jogar bom futebol e acreditarmos em nós. Temos feito uma época fantástica. Perdemos dois jogos muito equilibrados. Podíamos ter vencido ambos os jogos. Por vezes, no futebol, temos de aceitar que o adversário é mais eficiente. Vejo a equipa ansiosa por entrar em campo e motivada», acrescenta.

