À semelhança do que já tinha acontecido antes da visita ao Vizela, Jurásek, Bernat e Gonçalo Guedes treinaram com os restantes companheiros esta terça-feira, véspera da receção ao Salzburgo a contar para a primeira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.

Apesar de já ter os dois laterais-esquerdos já recuperados, Roger Schmidt não adiantou quem vai ser titular nessa posição e ainda reservou elogios para Fredrik Aursnes.

«Não vou anunciar as decisões para amanhã [quarta-feira], mas estou muito feliz porque todos os 22 jogadores de campo estiveram no campo hoje [terça-feira]. Jurásek, Bernat e Gonçalo Guedes vieram de lesões e temos de os recuperar e tomar uma decisão a cada jogo, ver se estão prontos para estar na equipa, para eles não terem uma recaída e estarem bem preparados fisicamente. Nas últimas semanas, tivemos de ter uma solução nesta posição [lateral-esquerdo], o Aursnes esteve muito bem, fez ainda melhor a cada jogo e mostrou quão flexível e inteligente é para jogar em posições diferentes. É uma opção, mas há outras e amanhã vou tomar a decisão», disse o técnico dos encarnados em conferência de imprensa.

Schmidt atualizou também a condição física de Guedes e reconheceu que o internacional português ainda precisa de tempo para alcançar a melhor forma.

«O Gonçalo está muito bem, a trabalhar muito duro depois da lesão. Voltou ao Benfica e estamos muito felizes por isso. Esteve de fora muito tempo, voltou a treinar há alguns dias, mas precisa de mais sessões de treino com os colegas para recuperar a confiança e não correr riscos. Está a cem por cento no treino e espero que o possamos utilizar em breve, porque precisamos dele», frisou.

O Benfica-Salzburgo, no Estádio da Luz, tem pontapé de saída marcado para as 20h00 desta quarta-feira.