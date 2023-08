Sem Jurasek, lesionado, Roger Schmidt adaptou Fredrik Aursnes a lateral esquerdo em detrimento de Ristic no último jogo do campeonato.

A opção é para manter? O técnico encarnado não abre para já o jogo.

«É preciso tomar decisões. Aursnes pode cumprir a função. Já mostrou na época passada que pode jogar mais à frente ou mais atrás. Na semana passada, contra o Estrela, a escolha para lateral esquerdo foi ele. Acho que foi uma boa solução», afirmou o técnico dos encarnados na antevisão do jogo contra o Gil Vicente.

Schmidt salienta que os minhotos são uma equipa muito diferente da época passada: «Jogámos com o Gil Vicente há muito tempo. A equipa mudou muito, tanto jogadores, como treinador. Têm agora uma abordagem diferente. É uma equipa capaz de marcar golos. Espero um jogo difícil, como todas as partidas fora no campeonato português. Nos primeiros jogos desta época mostrámos uma boa mentalidade. Vamos tentar fazer isso diante do Gil Vicente.»

O Benfica defronta o Gil Vicente este sábado, em Barcelos, para a 3.ª jornada da Liga. O jogo tem início às 20h30 e pode ser acompanhado AO MINUTO aqui no Maisfutebol.