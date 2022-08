O Benfica recebe o Paços de Ferreira nesta terça-feira (20h15), em jogo em atraso da 3.ª jornada da Liga. Em caso de triunfo, os encarnados isolam-se na liderança da prova, na sequência do desaire do FC Porto em Vila do Conde, frente ao Rio Ave.

«Estamos em boa forma, tentamos estar sempre muito focados e preparar os jogos da melhor forma possível. São apenas dois dias de diferença, mas esse é o plano que temos durante toda a época. Jogámos em casa e queremos vencer. Ainda é cedo para olhar para a classificação. Passo a passo, queremos melhorar a nossa situação. Amanhã, em casa, queremos os três pontos», diz Roger Schmidt.

O treinador encarnado admite estar surpreendido com o desempenho das equipas que subiram de divisão: «Estou surpreendido com a qualidade da Liga portuguesa. Há três equipas que subiram de divisão: Rio Ave, Chaves e Casa Pia. Já jogámos contra o Casa Pia, foi um jogo muito difícil, agora Chaves e Rio Ave venceram Sporting e FC Porto. Isso demonstra a qualidade da Liga. Contra o Boavista também foi difícil para nós.»

«Isso demonstra que há muita competitividade na Liga e isso prova que temos de ter sempre a atitude certa, é importante nunca subestimar qualquer jogo. Estou mais surpreendido não com os resultados mas sim com as exibições das equipas que subiram de divisão», rematou Schmidt.