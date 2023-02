O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Club Brugge (2-0), em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões:

«É um bom primeiro passo, um jogo fora. O Brugge é uma equipa muita boa, vimos isso principalmente no início, tivemos algumas dificuldades. Nesse período ganhámos alguns duelos muito importantes e mostrámos que também sabemos defender. Após 20 minutos, impusemos o nosso ritmo, criámos muitas oportunidades e podíamos ter marcado na primeira parte. Na segunda parte continuámos e mostrámos que conseguimos controlar o jogo mesmo em vantagem. Mas estamos a apenas no intervalo, vimos a qualidade do adversário e vamos precisar de outra exibição de topo daqui a duas semanas, no Estádio da Luz.

[É possível chegar longe na Liga dos Campeões?] Acho que é possível chegar aos quartos de final, esse é o nosso objetivo agora. Temos de ir jogo a jogo, é assim que temos encarado a época. Depois veremos. Agora temos de preparar-nos para o jogo da Liga, a Liga dos Campeões fica em pausa. Se chegarmos aos quartos de final já será um grande feito, especialmente porque já na época passada o clube esteve nessa fase. Veremos o que é possível.

[O que gostou e o que não gostou no jogo?] Gostei do jogo todo, mesmo quando estávamos em dificuldades conseguimos mudar esse momento. Isso faz parte do futebol. Temos de respeitar sempre o adversário. Nunca há jogos perfeitos, mas aceito o jogo de hoje. A segunda parte foi melhor, mas mesmo na primeira estivemos bem, criámos várias oportunidades. Temos de estar felizes com esta exibição.»