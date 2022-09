Nos dez jogos deste início de época do Benfica, poucas foram as alterações promovidas por Roger Schmidt no onze inicial. A única exceção, tirando aqui e ali alguma baixa forçada, foi mesmo a posição de lateral-direito: Gilberto e Bah têm repartido os minutos de jogo.

Ora, este sábado, diante do Famalicão, o treinador dos encarnados terá obrigatoriamente de mexer, devido às ausências, por castigo, de João Mário e Gonçalo Ramos. O germânico garante que isso não é um problema e que Julian Draxler e Brooks estão prontos para jogar.

«Precisamos de todo o plantel durante a época. Termos começado quase sempre com o mesmo 11 foi bom, significa que todos os jogadores estavam disponíveis. Agora temos um problema com as duas suspensões. Amanhã [sábado, frente ao Famalicão] vamos mostrar que temos um bom plantel e que há vários jogadores que podem jogar», defendeu, em conferência de imprensa.

«Espero que os que joguem tenham a mesma performance. Para o Draxler e para o Brooks todos os treinos são importantes, para conhecer os companheiros da equipa e pelo próprio treino. Estão prontos para jogar, teremos de esperar pelo último treino hoje para tomar decisões», prosseguiu.

Schmidt também analisou a equipa do Famalicão: «São bons a defender, a manter o oponente longe da área, são bons na transição. Não marcaram muitos golos, mas têm jogadores muito bons no ataque. Teremos muita posse de bola, mas também teremos de pressionar bem, para controlar os contra-ataques.»

O Benfica joga no Minho, este sábado, às 15h30, em jogo da sexta jornada da Liga que pode acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol