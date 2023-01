Roger Schmidt, treinador do Benfica, na flash interview à Sport tv, após a vitória por 3-0 em casa do Arouca, na 18.ª jornada da Liga:

«[Exibição foi sólida?] Top. Foi um jogo top da minha equipa, estou há algum tempo em Portugal e sabemos que contra o Benfica as equipas estão muito motivadas. Jogar em Arouca às 21h15, com muito frio, o relvado não estava perfeito, foi grande desafio para vencer. Estivemos muito concentrados, marcámos golos lindos. O 1-0 e o 2-0 foram muito bons golos. Controlámos o jogo todo. Não lhes demos quase nada Foi uma exibição de topo e estou muito orgulhoso dos meus jogadores porque conseguimos vencer estes três jogos seguidos fora em poucos dias. Jogos difíceis, com muitas viagens, por isso, estamos muito contentes. Ganhámos nove pontos, não concedemos nenhum golo e estamos felizes porque vamos jogar no nosso estádio de novo.

[Equipa jogou com muita mobilidade e sem uma referência no ataque] Os adversários, não só hoje, mas maioritariamente, têm 10 homens atrás a bola, por isso, tens de te mover, jogar rápido, ser paciente, encontrar o momento certo, acelerar o ataque e encontrar a profundidade. Mostrámos essa atitude hoje, de que acreditamos em nós e podemos esperar pelo momento certo. Jogámos com o Gonçalo [Guedes] e o David [Neres] na frente, tínhamos muitos jogadores que são bons com bola, no um para um. Essa foi a estratégia hoje, mas o Petar [Musa] também entrou e esteve muito bem, marcou um golo e estou muito feliz por ele. Foi um bom dia para nós.

[Chiquinho esteve bem no papel de Enzo?] No meio-campo, com Chiquinho e o Tino, estivemos muito bem. Tanto defensivamente como em posse de bola, eles controlaram o jogo e aceleraram no momento certo.

[Já falou com Rui Costa sobre o negócio de Enzo?] Falámos sobre isso, o negócio está feito, é parte de futebol. A única coisa que importa é o Benfica.

[Vai ser mais difícil sem Enzo?] Hoje não vou falar de jogadores que já não estão cá. Estou muito feliz com os jogadores que estão cá, gosto da atitude, são pacientes, gostam de jogar pelo Benfica e isso é muito importante. Os nossos adeptos estiveram cá hoje novamente, o Benfica é um clube fantástico e estamos a desfrutar de jogar pelo Benfica e tentamos dar o nosso melhor para fazer os adeptos felizes e sermos campeões no final da época.

[Difícil afastar a cabeça dos jogadores do mercado?] Viram no campo que não é assim tão difícil. Estavam focados no que tinham de fazer. O nosso objetivo claro era vencer estes três jogos e ter nove pontos. Hoje, mesmo com estas circunstâncias, os jogadores mostraram um foco claro. Não foi um problema para eles, mas claro que é um desafio.»