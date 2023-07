Nicolás Otamendi está recuperado de uma entorse no joelho esquerdo e pode ir a jogo no último teste do Benfica na pré-época.

«Todos os jogadores estão a treinar normalmente e tempos a equipa completa para amanhã [domingo]. Até o Otamendi está pronto para jogar», afirmou Roger Schmidt, técnico dos encarnados, em conferência de imprensa.

O Benfica defronta neste domingo o Feyenoord em Roterdão e depois vira agulhas para o arranque oficial da temporada: diante do FC Porto a 9 de agosto para a Supertaça. «Escolhemos o Feyenoord porque é uma equipa que joga com muita intensidade. Penso que vai ser um teste muito bom. As nossas três semanas de pré-época até agora têm sido muito boas. Os jogadores estão muito motivados é o ambiente é muito bom», disse Schmidt.