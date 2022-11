«Do you know the word 'campeão'?»

A pergunta a Roger Schmidt foi curta e direta, a responde do treinador do Benfica também foi bastante clara: conhece a palavra, sim, mas ainda há um longo caminho a percorrer para a cantar.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Gil Vicente, o último antes da paragem do campeonato, o técnico germânico voltou a colocar a água na fervura na euforia encarnada.

«Essa palavra é quase internacional. Sim, conheço-a, canta-se quando se é campeão, mas estamos muito longe disso. Estamos no início», lembrou.

Sobre o encontro com a equipa de Barcelos, antepenúltima classificada, Schmidt reforçou o desejo de terminar este período em grande.

«As minhas expectativas é que mantenhamos o nível. Já disse há algumas semanas que queremos terminar este período antes do Mundial a um nível alto e amanhã é o ultimo jogo. Nem sempre foi fácil com a calendarização, mas os jogadores estiveram bem e ganhámos os jogos. Além disso queremos mostrar bom futebol e boa atitude.»