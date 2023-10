O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Estoril (1-0), em jogo da oitava jornada da Liga:

[Desapontado com a resposta que os jogadores menos utilizados deram?] «Foi um adversário difícil, se não marcas, estes jogos são sempre perigosos. Porque o adversário pode marcar. Os nossos centrais resolveram algumas situações complicadas. Os jogadores deram tudo. Na primeira parte perdemos demasiadas bolas, mas estou contente com a performance

[Substituições demoradas] Foi decisão minha. Faço o que acho que é melhor para a equipa. Casper esteve bem, esteve disponível na profundidade, infelizmente não marcou, mas quis deixá-lo mais um pouco no jogo. Ainda sentia que os jogadores estavam perigosos, que ainda acreditavam e que estavam bem organizados, também defensivamente. Foi bom ter deixado a equipa mais um pouco, mas a dada altura achei que precisávamos de uma energia nova. E os jogadores que entraram deram essa energia. No fim, o Musa fez parte do golo, assistiu o António. Na minha opinião, foi a abordagem certa.»