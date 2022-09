Foram vários os reforços que aterraram no Estádio da Luz neste verão, mas de todos eles, Enzo Fernández é, porventura, aquele que mais tem impressionado os adeptos do Benfica.

Mas não é só a massa associativa que está impressionada com o médio argentino: Roger Schmidt também está e esta terça-feira teceu-lhe rasgados elogios.

«O Enzo é um grande jogador. É muito jovem, mas para ser honesto, desde o primeiro dia de treinos que pareceu logo que já ca estava há anos», começou por dizer, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente à Juventus.

«Assume sempre a responsabilidade, é muito confiante e muito completo. Um grande jogador e estamos todos felizes que esteja no Benfica. Esperemos que continue com este nível», acrescentou.

Na mesma ocasião, Schmidt confessou ele próprio que está de pedra e cal na Luz: «Sinto-me no lugar certo, muito bem-vindo. Ainda estamos no início, tem sido muito bom, mas no final é que temos de ver se tivemos sucesso ou não. A forma como jogamos, ao ataque, é a que os adeptos do Benfica gostam. O Benfica é um clube ofensivo. A nossa principal tarefa é fazer os adeptos do Benfica felizes. Temos de demonstrar esta época que somos capazes de vencer troféus.»