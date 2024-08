Declarações de Roger Schmidt, em conferência de imprensa, em antevisão ao jogo Famalicão-Benfica, da primeira jornada da Liga:

«O que Di María acrescenta? Muita qualidade, muita mentalidade ganhadora... É o último jogador a chegar depois da pausa internacional, pois jogou uma final. Ganhou a final da Copa América outra vez, já o fez três vezes e pelo meio venceu um Mundial. Esteve sempre no relvado e mostrou a sua qualidade no último ano. Disse, no final da época passada, que a minha aposta era que ele ficasse e aconteceu. Estou muito contente. Tudo junto faz dele um jogador muito importante para nós. Ele fez muito trabalho mas ainda não está ao melhor nível, tal como outros jogadores. Nas próximas semanas, temos a tarefa de pô-los em forma e ganhar os nossos jogos.»