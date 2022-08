O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações à CNN Portugal após a vitória por 3-0 na segunda mão do play-off de acesso da Champions League com o Dínamo Kiev. Os encarnados apuram-se para a fase de grupos com um resultado agregado de 5-0 sobre os ucranianos:

«Se vou dormir melhor? Durmo bem, mas estou aliviado, claro. Quando tens de jogar apuramentos numa equipa como o Benfica, claro que todos esperam que jogues a Champions. Mas nunca é fácil, as outras equipas também são boas e estão motivadas. Mas merecemos, mostrámos nos quatro jogos que ganhámos um grande espírito e bom futebol.

[Acerca da Importância financeira]

Não é so pela vertente económica. Claro que, economicamente, é importante e jogar a Champions torna o orçamento diferente. Mas é também muito importante para a reputação do clube, para os adeptos… Agora temos mais duas semanas para melhorar a equipa e fazer alguns ajustes. Mas isso acontece nos bastidores, agora só temos de estar felizes pelo apuramento para a Champions.



«Rui Costa? Já falámos. Estou muito contente pelo apuramento, porque também havia muita pressão para o presidente. Ele é a pessoa mais importante no clube, tem muita responsabilidade, e estou muito contente por ele. É uma excelente pessoa, tem muito amor pelo Benfica e fico muito contente também por ele.»