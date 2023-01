Roger Schmidt garantiu esta segunda-feira que não espera muitas mudanças no plantel do Benfica na janela de transferências de inverno.

Na antevisão ao jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, diante do Varzim, treinador do Benfica mostrou-se satisfeito com o plantel e considerou que a equipa deu uma boa resposta na primeira fase da temporada.

«Demonstrámos nos primeiros meses da época que podemos contar com muitos jogadores. Claro que jogámos muito com onzes semelhantes, mas também tivemos muitos momentos em que fomos forçados a fazer alguma mudanças e conseguimos manter o nível, mesmo com muitos jogos numa semana. Temos plantel para este calendário», afirmou o técnico encarnado, admitindo ainda que poderão existir alguns ajustes no grupo de trabalho, como os casos das saídas de Rodrigo Pinho e Diogo Gonçalves, para o Coritiba e Copenhaga, respetivamente.

«Na janela de inverno, claro que tens de ver se podes ajustar o plantel, há sempre conversas sobre jogadores que talvez queiram sair porque não têm tempo de jogo suficiente. Há sempre por onde melhorar um pouco o plantel. Não é como no verão, mas ajustes são sempre possíveis e estamos preparados para isso. Talvez algo aconteça. Já vendemos dois jogadores, o Rodrigo Pinho e o Diogo Gonçalves, pois tinham uma melhor oportunidade para jogarem mais minutos. Concordámos nisso. Eles estiveram muito bem nos primeiros meses, jogaram alguns jogos muito importantes. Coisas como estas podem sempre acontecer, mas temos de esperar pelas próximas semanas até o mercado estar fechado», concluiu.

O próximo compromisso do Benfica, note-se, é em casa do Varzim, já esta terça-feira, pelas 20h45. Poderá seguir o encontro AO MINUTO no Maisfutebol.