Helton Leite já está na Turquia, para reforçar o Antalyaspor, e isso deixa o Benfica com Vlachodimos e os jovens Samuel Soares e André Gomes para a baliza, eles que já foram opção na pré-época dos encarnados.

Na antevisão ao jogo frente ao Santa Clara, Roger Schmidt lembrou que há também Leo Kokubo nos quadros das águias e garantiu que, por agora, a SAD do emblema da Luz não vai ao mercado buscar um substituto de Leite.

«O Helton queria sair, teve a oportunidade de ir para a Turquia para jogar. É uma pessoa fantástica e um guarda-redes muito bom. Ele é demasiado bom para ser o guarda-redes número dois. Posto isto, tínhamos de tomar uma decisão sobre a forma como geriríamos esta situação. Para ser honesto, acreditamos nos guarda-redes da formação, o Samuel [Soares], o André [Gomes] e também o Leo [Kokubo]», começou por dizer.

«São três guarda-redes jovens muito bons. Em algum momento vamos ter de confiar neles e dar-lhes a oportunidade de evoluírem. Por isso decidimos dar-lhes a oportunidade de serem número dois e número três. É uma diferença muito grande, quando se é número alguma coisa pode acontecer e de repente ser-se o guarda-redes do Benfica. Estamos confortáveis com a situação, por isso não vamos ao mercado por agora, por isso vamos com três guarda-redes para o resto da época», acrescentou.