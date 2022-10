Na antevisão ao duelo com o Paris Saint-Germain, Roger Schmidt admitiu que o Benfica terá pela frente «uma equipa muita qualidade individual» e que «está a jogar muito bem esta época».

O treinador encarnado pediu «foco na defesa», mas também quer que os jogadores «controlem o jogo» e mostrem «qualidade em posse», aliando isso à motivação de estar no palco da Liga das Campeões.

«Vai ser um jogo muito duro, estamos preparados e desejosos. São este tipo de jogos que queremos jogar na Liga dos Campeões. Temos duas vitórias nos dois primeiros jogos, estamos confiantes e sentimos que podemos passar à fase a eliminar», disse o técnico germânico em conferência de imprensa.

«A motivação e a parte mental são muito importantes. Mas não é preciso motivá-los para amanhã, os jogadores auto-motivam-se, mas motivação por si só não chega. Amanhã, vão ter mais um espaço para motivação adicional e temos de aproveitar este extra para estarmos ao máximo em termos táticos e influenciar positivamente o jogo. Temos de utilizar este bocadinho a mais para jogar ao máximo nível. Motivação não chega, precisamos de todos os recursos e, com os adeptos no estádio, os jogadores vão sentir a vontade de jogar um grande jogo e trazer os três pontos. Vão jogar contra uma das melhores equipas do futebol mundial e, num jogo só, tudo pode acontecer», frisou.

Schmidt considera que o Benfica está numa posição «muito boa» para avançar à fase a eliminar e destacou o fator casa.

«Quando se joga em casa, é uma oportunidade de se conseguir um bom resultado e estamos concentrados nisso. Queremos mostrar em todos os jogos que merecemos continuar na Champions depois do Natal. Claro que é difícil, mas os jogos seguintes também serão. Cada jogo é uma oportunidade de ganhar mais uma vantagem», rematou.

O Benfica-PSG joga-se esta quarta-feira, no Estádio da Luz, a partir das 20h00. Poderá seguir a partida da terceira jornada da fase de grupos da Champions AO MINUTO no Maisfutebol.