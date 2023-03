Roger Schmidt chegou ao Benfica há menos de um ano, com um contrato válido até 2024, mas não quis esperar e prolongou o vínculo com as águias esta sexta-feira, até 2026.

Em declarações ao canal do clube, o técnico alemão voltou a frisar que é uma grande honra fazer parte das águias e confessou que não esperava assinar um novo contrato já.

«É uma grande honra fazer parte do Benfica. Para ser sincero, no início não esperava assinar um novo contrato tão cedo, mas faço-o com 100 por cento por cento de convicção. Sinto que estou no sítio certo e fico muito satisfeito por o Benfica acreditar em mim, especialmente o presidente Rui Costa e Lourenço Coelho, e toda a direção», começou por dizer.

«Estou muito feliz no Benfica, temos uma excelente equipa e os adeptos são fantásticos. Esperamos continuar a jogar bom futebol, vamos atrás de títulos e isso é uma grande motivação para mim. Foi uma decisão clara, para mim, permanecer mais tempo no Benfica», continuou.

Tal como em outras ocasiões, Schmidt defendeu que os encarnados são um clube especial: «As minhas expectativas, desde o início, eram muito altas, porque, como já disse, para mim, o Benfica é um clube muito especial no futebol europeu. A convicção do nosso Presidente em contratar-me para o Benfica deu-me a confiança para vir e sentir-me no sítio certo. Quando começámos a jogar, rapidamente vimos bom futebol e fomos capazes de vencer jogos. Com o entusiasmo dos adeptos, podemos mesmo apreciar o futebol. Não foi fácil pensar nisso, com tantos jogos, mas sinto que o Benfica é um grande clube.»

Sobre o futuro, Roger Schmidt diz que o objetivo é fazer os adeptos felizes – com a conquista de títulos –, ele que deixou ainda uma mensagem para a massa associativa da equipa da Luz.

«A principal missão é fazer os adeptos felizes»

«Objetivos para os próximos anos? São sempre os mesmos, a principal missão é fazer os adeptos felizes. Isso acontece quando jogamos bom futebol e ganhamos títulos. Somos o Benfica, temos de jogar para conquistar títulos, é o nosso objetivo, para que os adeptos possam celebrar. Vamos dar o nosso melhor para fazer isso nesta primeira temporada, mas também nos anos seguintes, queremos vencer», garantiu.

«Quero agradecer a forma inacreditável como nos apoiam. É sempre muito especial jogar no nosso Estádio, mas também fora de casa, sentimos imenso a sua paixão e apoio. É uma grande motivação para nós e a razão para jogarmos a este nível. Os jogadores tentam sempre dar tudo para mostrar aos Benfiquistas que damos tudo em campo para ganhar jogos e vencer títulos. Tentamos fazê-los felizes», atirou.