O treinador do Benfica, Roger Schmidt, projetou o encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal, no terreno do Varzim, com muitas cautelas, uma vez que o emblema da Liga 3 até já eliminou o Sporting da prova rainha.

O técnico encarnado espera «um jogo típico de Taça» e vincou que as águias não podem desvalorizar os poveiros, que entende serem fortes no processo defensivo.

«Estamos nos oitavos, o adversário é da terceira divisão, mas está muito bem no campeonato e já mostrou a sua qualidade e espírito na Taça. Ganharam os últimos jogos da Taça por 1-0, o que mostra muito da sua abordagem. São muito bons na defesa, colocam muitos jogadores atrás da bola, dão poucos espaços, uma situação que temos enfrentado muito nos nossos jogos. Não os vamos desvalorizar e sabemos que temos de estar preparados para um jogo complicado», começou por dizer o técnico alemão em conferência de imprensa.

«Queremos qualificar-nos para os quartos de final e ganhar a Taça de Portugal. Amanhã [terça-feira], é uma oportunidade de mostrar isso mesmo e a nossa motivação», acrescentou.

Depois da vitória caseira na sexta-feira, diante do Portimonense (1-0), o Benfica joga na Póvoa de Varzim e, no domingo, recebe o Sporting, naquele que será o primeiro «eterno dérbi» de Schmidt. Apesar dos poucos dias de descanso entre os jogos, o treinador dos encarnados garantiu que não vai rodar a equipa.

«Não há uma segunda equipa, todos os jogadores do nosso plantel são bons. Amanhã é terça-feira, só jogamos no domingo e não há problema em recuperar entre os dois jogos. É algo a que estamos habituados. Estamos muito motivados e levamos a Taça a sério. Vamos encontrar a melhor estratégia. Podemos fazer algumas mudanças, mas queremos ganhar, é o nosso foco, não estamos a pensar nas próximas semanas nem no jogo na Liga, o dérbi com o Sporting. O nosso foco está completamente no Varzim», assegurou.

O Benfica desloca-se ao reduto do Varzim esta terça-feira, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, marcado para as 20h45, que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.