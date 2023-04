O treinador do Benfica, Roger Schmidt, foi questionado sobre as declarações que fez após o jogo com o Inter de Milão, na Liga dos Campeões, e nas quais disse que preferia que não houvesse VAR. Neste sábado, o técnico admitiu que a declaração «foi afetada pelas decisões nos três últimos jogos» do Benfica, mas acrescentou que esta é uma opinião sobre o funcionamento do vídeoárbitro em geral e não por casos particulares.

«Sabemos que podíamos ter tido um penálti nestes jogos com Inter de Milão e Chaves, mas é a minha opinião em geral. Estive na China, nos Países Baixos e em Portugal com VAR. Se tivesse de decidir, o futebol continuaria sem VAR», insistiu Schmidt, na antevisão ao jogo com o Estoril.

«Na minha opinião, há demasiadas diferenças, umas vezes vão ver [os lances o ecrã], outras não. Voltem a dar as decisões ao árbitro. É mais frustrante ter VAR e haver más decisões. Se não nos derem um penálti como o do Inter de Milão sem VAR, eu aceito, é difícil ver, mas com VAR é frustrante. É a minha opinião, se continuarmos com VAR continuamos, mas eu não gosto», concluiu.