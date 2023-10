Roger Schmidt, treinador do Benfica, na flash interview à BTV, após o empate na receção ao Casa Pia (1-1), na nona jornada da Liga:

«Se virem o jogo, temos de ganhar este jogo. Mostrámos uma boa reação desde o início, jogámos bom futebol desde o início. Não é fácil criar situações contra o Casa Pia, são muito bons na defesa, mas encontrámos muitas soluções e criámos oportunidades na primeira parte. O que nos esquecemos foi de decidir o jogo, de marcar mais de um golo, porque o adversário está sempre dentro do jogo. É futebol. Cometemos erros na defesa, não usamos as nossas oportunidades e no fim é um empate. É muito frustrante.

[O que pode agora fazer o Benfica?] Trabalho. Temos de trabalhar. Estamos a fazer muitas coisas bem, mas temos de marcar mais golos nestes momentos, se precisamos de muitas ocasiões para marcar mais de um golo, não é bom, porque o futebol é assim e às vezes és castigado por não usares as tuas oportunidades. Temos de trabalhar e melhorar individualmente e como equipa.»