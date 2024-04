Roger Schmidt deixa claro que está feliz no Benfica e não pensa no que pode acontecer no futuro.

Em resposta a uma questão sobre a «cadeira de sonho» no Bayern Munique, o técnico das águias fala no orgulho em representar o clube e naquilo que disse quando renovou contrato. Na altura, Schmidt afirmou que o principal objetivo era fazer os adeptos felizes e conquistar títulos nas temporadas seguintes.

«Treinar o Bayern Munique? É um orgulho ser treinador do Benfica, tal como disse quando renovei contrato até 2026, quando tomo uma decisão mantenho-a até ao fim. Tenho sempre tentado fazer o melhor que sei e todos no clube sabem disso, seja na academia ou até mesmo o presidente. Não é fácil fazer parte do Benfica, há muita pressão e para sermos bem sucedidos temos de estar muito confiantes», explicou o técnico.

Recordar que o Benfica visita o Farense, esta segunda-feira, num jogo que está marcado para as 20h15, no Estádio de São Luís.