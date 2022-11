O Benfica defronta nesta quarta-feira o Maccabi Haifa no encerramento da fase de grupos da Liga dos Campeões. As águias já estão apuradas para os oitavos de final da prova, mas ainda podem garantir o primeiro lugar do Grupo H, no qual estão em segundo lugar com os mesmos pontos do líder PSG (que joga fora com a Juventus), mas pior saldo de golos.

Para Roger Schmidt, esse é um de vários aliciantes para que o Benfica vença em Israel.

«Sim, claro», começou por responder após ser questionado se o objetivo da equipa passava agora por terminar o grupo no topo. «Estamos felizes por já estarmos qualificados. A situação no grupo é bastante clara. Temos os mesmos pontos do PSG temos ambos jogos difíceis fora. E é a Liga dos Campeões, onde damos sempre o nosso melhor. Procuramos fazer isso em todos os jogos, claro, mas na Liga dos Campeões, em especial, é uma obrigação estarmos ao nosso melhor nível e com a melhor mentalidade. Vamos tentar fazer um bom jogo e ganhar. Depois, veremos o que acontece em Turim. Mas é claro que há muitas boas razões para fazer mais um jogo de Liga dos Campeões», disse o treinador alemão na antevisão ao jogo, ainda antes da viagem para Israel.

No jogo da primeira volta do Grupo H, o Benfica venceu na Luz por 2-0 e Schmidt vincou as dificuldades sentidas nesse jogo e elencou outros motivos para explicar porque é que não espera um jogo fácil.

«Eles fizeram um bom jogo aqui e nos outros jogos também mostraram o mesmo futebol: um futebol corajoso e com muita intensidade. São muito bons sem bola e em momentos de transição. Confirmaram isso no jogo no nosso estádio. Foi um jogo difícil e será um jogo difícil. Os adeptos israelitas têm muito entusiasmo e eles têm um objetivo claro: esperam qualificar-se para a Liga Europa. Temos de esperar a maior das motivações da parte deles e um grande ambiente no estádio e temos de estar preparados para isso. Vai ser um jogo muito difícil para nós, mas daremos o nosso melhor para mostrar a nossa qualidade, fazer um bom jogo e ganhar», rematou.