O Benfica defronta neste sábado o V. Guimarães, uma de três equipas (a par de FC Porto e Sporting) que venceram os três primeiros jogos desta edição da Liga e Roger Schmidt não espera facilidades para o derradeiro jogo antes da primeira paragem do campeonato.

«É sempre importante antes de uma pausa internacional ter um bom resultado e jogar bem, porque depois vamos viver com este resultado durante duas semanas. Sabemos que jogamos com o primeiro classificado, que ganhou todos os jogos e tem mostrado estar em boa forma. É uma equipa com alguns jogadores novos, um novo treinador e uma abordagem nova. Esperamos um jogo difícil», projetou o treinador dos encarnados.

«Treinámos muito bem durante a semana. A equipa está em boa forma, muito motivada para o nosso segundo jogo em casa. Penso que também jogámos bem com o Estrela, mas foi um desafio, porque não aproveitámos as nossas oportunidades no início. Para amanhã [sábado] é importante estarmos prontos e procurar marcar desde o início, ter cuidado aos contra-ataques e marcar no momento certo. Se não acontecer, o jogo torna-se difícil. Mas temos de continuar concentrados. Estamos preparados para tudo. Esperamos um adversário muito bom.»