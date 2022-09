Roger Schmidt está a três jogos de igualar o recorde de 15 vitórias consecutivas de Sven Goran Eriksson.

Triunfos frente ao Marítimo, Vitória de Guimarães e PSG permitirão repetir feito com 40 anos. Porém, naturalmente, o técnico alemão não pensa nas façanhas desse Benfica de 1982/83, mas sim no jogo de amanhã, na Luz, e fez questão de o sublinhar na conferência de imprensa de antevisão.

«Focamo-nos sempre no próximo jogo e em prepararmo-nos para ele o melhor possível. Mais do que estar preocupado com recordes, o que interessa é ganhar o próximo jogo e ter a atitude de respeitar cada adversário. Estamos muito focados no Marítimo e tudo o resto virá depois», salientou Schmidt esta tarde no Seixal.

O Benfica, que leva uma dúzia de vitórias em outros tantos jogos oficiais, recebe amanhã os madeirenses para a 7.ª jornada da Liga. Os encarnados lideram com 18 pontos, enquanto os maritimistas são últimos classificados com zero pontos.

O jogo tem início marcado para as 18 horas, no Estádio da Luz, e poderá acompanhá-lo aqui AO MINUTO.