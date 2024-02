Na antevisão à partida em Vizela, a contar para os «quartos» da Taça de Portugal, Roger Schmidt falou sobre o «calendário apertado» para fevereiro e na exigência de «monitorizar» o esforço dos jogadores.

«Nesta fase, com tantos jogos consecutivos, no espaço de três dias, devemos pensar em cada caso. Esta semana demos algum descanso ao João Mário e ao Kökçü, também para melhorar a forma física de outros jogadores», começou por dizer, em conferência de imprensa.

Em todo o caso, o treinador do Benfica não pondera mudar o sistema tático, até porque, lembra, novas ideias já trouxeram problemas aos encarnados, sobretudo em relação aos laterais.

«Estou contente por termos opções, por contarmos com novos jogadores e com aqueles que regressam de lesão. Assim, podemos ajustar [o desgaste] para as próximas partidas», acrescentou.

Questionado sobre a liderança – provisória – da Liga, Schmidt argumentou que a partida do Sporting em Famalicão não terá qualquer efeito anímico nas equipas: «Não perderam, simplesmente não jogaram e agora, num calendário complicado, terão de encontrar uma nova data. Mas, não fará diferença. Quando se compete na Liga Europa, temos de nos ajustar ao calendário. A certo ponto teremos de dar descanso a alguns jogadores e monitorizar os índices de desgaste».

O Benfica joga esta quarta-feira, em Vizela, a partir das 20h45. Acompanhe esta partida, ao minuto, desde o estádio, no Maisfutebol. O vencedor desta eliminatória encontrará, nas meias-finais, Sporting ou União de Leiria.

No fim de semana, o Benfica volta a jogar no Minho, desta feita em Guimarães, num encontro da 21.ª jornada da Liga, agendado para as 20h30 de domingo.