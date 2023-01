O treinador do Benfica, Roger Schmidt, na conferência de imprensa após o jogo com o Sporting, da 16.ª jornada da Liga 2022/23 e que terminou 2-2.

«Foi um bom jogo de futebol, acho que foi aquilo que se espera de um dérbi. Demorámos 30 minutos a entrar, mas mesmo nesses minutos tivemos hipóteses para marcar. O Sporting conseguiu marcar primeiro, nós mostrámos uma boa reação, jogámos no nosso melhor nível. E depois do segundo tempo fiquei satisfeito com o futebol da equipa. O Sporting teve o penálti, mas o Benfica teve a capacidade de reentar no jogo e marcar um golo muito bom. Ficou claro que o Benfica foi à procura da vitória, nada a censurar aos jogadores, mas acho que, acima de tudo, mostrámos boa qualidade.»

«Sinal de fraqueza do Benfica neste momento? Vejo os jogos de forma individual, não jogámos bem com o Braga, depois jogámos muito bem nos jogos seguintes e hoje também, o Sporting é uma boa equipa. Hoje foi a 16.ª jornada, ainda falta um grande caminho e é preciso estar preparado para cada jogo. Temos de aceitar a história da temporada. Não vamos ganhar tudo e ao final da 25.ª jornada ser campeões. Estamos a competir em Portugal, com boas equipas, e vai ser complicado sermos campeões. Temos de falar nos primeiros 30 minutos, não tivemos qualidade suficiente, mas o Sporting só teve duas ocasiões. Não vi fraqueza, vi o Benfica com uma boa atitude.»