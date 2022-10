O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente à Juventus (4-3), que consumou o apuramento dos encarnados para os oitavos de final da Liga dos Campeões:

[Sobre uma possível renovação] «Já tenho um contrato por mais dois anos. Como já disse, estou muito feliz e orgulhoso por estar no Benfica. Sinto-me tão feliz neste momento, não há pressa para renovar. Estamos muito focados nos nossos jogos, ainda só vamos no início. Temos de continuar neste nível.

[Os adeptos do Benfica podem sonhar com a conquista da Liga dos Campeões?] Neste momento estamos muito seguros frente a equipas de um nível alto. O desafio agora é manter este nível, os jogadores não se podem esquecer do quanto nos esforçámos para estar a este nível. Não é tempo para mudar de atitude ou de abordagem, e não vamos mudar esta atitude, isto está a funcionar. Estamos nas quatro competições e tentamos o melhor em todas. Estamos felizes por estarmos nos oitavos, agora vamos tentar o primeiro lugar, mas sabemos que o Maccabi é um adversário difícil. Não vamos subvalorizá-los.»