Fredrik Aursnes chegou no verão ao Benfica, proveniente do Feyenoord, e é justo dizer que não precisou de muito tempo para se tornar um indiscutível nos planos de Roger Schmidt.

Ora a jogar no duplo pivot do meio-campo ora a fazer parte do tridente ofensivo que apoia o avançado, o internacional norueguês tem sido um dos futebolistas mais regulares da época das águias.

Em conferência de imprensa, o técnico dos encarnados reconheceu essa mesma importância de Aursnes, e reconheceu que ficou ligeiramente surpreendido com a rápida adaptação do jogador de 26 anos.

«Estou muito feliz pelo Fredrik [Aursnes] estar aqui, por termos conseguido esta contratação. É sempre preciso ter equilíbrio na equipa e ele garante isso. É muito completo, muito inteligente, consegue correr muito. Se calhar é o que corre mais na nossa equipa, pode correr 14 ou 15 quilómetros por jogo», começou por dizer Schmidt, na antevisão ao encontro com o Vizela. «Independentemente de jogar no meio ou no ataque, é muito confiável. Este tipo de jogador é sempre crucial nas equipas», continuou.

A concluir, Schmidt confessou a surpresa com Aursnes: «Estou feliz por ele estar aqui, mas estou talvez um bocadinho surpreendido que ele tenha evoluído tão rápido e que se tenha adaptado tão rápido às diferentes posições que ocupa. Ele é muito bom, estamos muito felizes, mas também tem jogadores muito bons à volta dele. Toda a equipa é beneficiada pelo estilo de jogo e pelos colegas que tem à volta. Neste momento muitos jogadores estão a jogar bem, a razão para isso é que porque estamos a jogar muito bem e a equipa está conectada.»