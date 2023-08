Roger Schmidt, treinador do Benfica, na conferência de imprensa no Estádio do Bessa, após a derrota com o Boavista (3-2), na primeira jornada da Liga:

«[Opinião sobre o cartão vermelho a Musa] Não vi o momento, mas pelo que ouvi era vermelho.

[Porque é que lançou Morato quando Musa viu vermelho?] Porque estávamos a ganhar 1-0 e com 10 jogadores. Tinha de mudar algo. Continuávamos numa situação muito boa, se mantivéssemos a baliza a zero, íamos ganhar o jogo. Foi a decisão, às vezes algo acontece. No livre a seguir, pensas que com mais um central podes defender melhor os livres, mas foi um passe longo, depois foi golo. É futebol. Na minha opinião, a mudança para três centrais e com alas foi boa. Controlámos e dominámos o jogo.

[João Mário passou da titularidade para suplente não utilizado] A estratégia era com o Petar [Musa] e Rafa na frente, Fredrik [Aursnes] e Angel di María nas posições de meio-campo, porque estiveram muito bem na quarta-feira. Foi por isso que ele ficou de fora e, depois, a história do jogo decidiu as minhas mudanças. A substituição de Morato foi muito boa, ficamos muito estáveis assim que ele entrou e depois, com o Neres, precisávamos de velocidade na frente. Ele quase marcou o 3-2.»