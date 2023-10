Florentino Luís foi um dos destaques do Benfica de Roger Schmidt da época 2022/23, com grandes exibições principalmente na Liga dos Campeões – ao lado de Enzo Fernández –, mas esta temporada as coisas têm corrido de maneira diferente para o médio defensivo formado no Seixal.

Florentino foi titular apenas por três vezes e houve jogos importantes em que não saiu do banco, como por exemplo frente a FC Porto, Inter de Milão ou Real Sociedad.

Questionado sobre isso mesmo esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Casa Pia, Roger Schmidt admitiu que o jovem de 24 anos não está ao nível que demonstrou, por exemplo, há um ano.

«Sim, é verdade [que tem jogado menos]. O Florentino fez uma grande época no ano passado. Logo desde a pré-época começou a jogar na equipa com o Enzo Fernández, conseguimos um grande equilíbrio no meio-campo e em todos os jogos sentiu-se que ele ia ficando melhor e ia ganhando confiança. Foi um jogador fundamental para nós», começou por dizer o treinador das águias.

«Esta época tem sido diferente, temos opções diferentes no meio-campo. No inverno mudámos o Chiquinho para essa zona, o João Neves desenvolveu-se muito bem, contratámos o Kökcü no verão e ficámos com uma situação diferente em termos de concorrência. Também já jogou esta temporada, mas não esteve tão bem como na época passada. E o Kökcü e o João Neves estiveram muito bem», acrescentou.

Ainda assim, o Benfica continua a precisar do melhor Florentino: «Agora estamos noutro momento, o Kökcü esteve lesionado, o Florentino jogou alguns jogos, mas na minha opinião não esteve ao melhor nível. No entanto, é um jogador muito importante e espero que consiga atingir o nível da época passada porque precisamos dele.»