O treinador do Benfica, Roger Schmidt, confirmou este domingo o regresso do lateral-direito dinamarquês Alexander Bah às opções, com vista ao jogo de segunda-feira da 19.ª jornada da I Liga, ante o Estrela (18h45).

«Alex [Bah] está na equipa amanhã pela primeira vez, começou a treinar com a equipa há alguns dias. Estamos felizes com isso. Claro que ainda precisa de algum tempo e de treino com a equipa, mas para estar no banco está pronto», afirmou Schmidt, em conferência de imprensa, pouco depois de falar do «grande impacto» de Marcos Leonardo, que estava naturalmente desiludido com as ocasiões não concretizadas na meia-final da Taça da Liga ante o Estoril.

«Ele é novo, começou de forma fantástica no Benfica [ndr: dois jogos como suplente, dois golos]. Claro que estava em baixo, porque falhou uma das grandes ocasiões e também o penálti. Estava um bocadinho desapontado com ele próprio. Mas faz parte do desenvolvimento: aceitar, olhar em frente e ele está muito bem nos treinos», começou por dizer.

«Como já tinha dito algumas vezes, ele vem para o Benfica depois de ter descansado quatro ou cinco semanas e penso que estamos felizes que ele já esteja apto a jogar 20, 25, 30 minutos e esperamos que muito em breve também esteja apto a jogar de início, mas para tomar essa decisão tenho de esperar o momento certo. Há diferentes razões para se jogar de início, mas também para ser suplente mais tarde no jogo. Penso que ele já mostrou que pode ter um grande impacto como suplente», concluiu o alemão.