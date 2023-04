O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações na conferência de imprensa após o empate frente ao Inter de Milão (3-3), que eliminou os encarnados da Liga dos Campeões:

[Pelo que viu, o Inter pode chegar à final?] «Acho que eles podem alcançar a final, é uma luta aberta com o Milan nas meias-finais. Do outro lado há duas grandes equipas, Manchester City e Real Madrid. Mas num jogo tudo é possível para todas as equipas. se ganharem ao Milan, claro que têm hipóteses de ganhar o jogo.

[Zero derrotas nos jogos fora na Champions] A estatística é muito boa, não só nos jogos fora, também nos jogos em casa. Mostrámos que acreditamos em nós, que somos corajosos, que tentamos sempre jogar ao ataque, é o nosso ADN. Isso permitiu-nos ganhar muitos jogos, é a minha convicção.»