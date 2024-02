O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações na conferência de imprensa após a vitória na receção ao Portimonense (4-0), em jogo da 23.ª jornada da Liga:

[Empate do FC Porto torna mais difícil o jogo da próxima semana?] «Jogar em casa do FC Porto é sempre um grande jogo. É uma grande equipa, ainda na esta semana ganharam ao Arsenal, uma das melhores equipas de Inglaterra. É difícil jogar lá, mas vamos dar o nosso melhor, estamos num bom momento. Estes jogos são sempre difíceis, podemos perder muito, mas também ganhar muito. A nossa posição é boa, mas sabemos que é tudo possível. Primeiro temos de jogar com o Sporting, para a Taça, temos de ganhar confiança e depois jogar frente ao FC Porto no domingo. Estamos prontos.»