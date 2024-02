Roger Schmidt afirmou-se muito contente com o trabalho que o Benfica realizou no mercado de transferências de janeiro, referindo que nesta altura sente o plantel mais equilibrado para atacar o resto da temporada.



«Os jogadores que saíram pediram para sair e o clube encontrou forma de os transferir, fazendo bons negócios. Para o lugar deles contratámos os reforços que precisávamos e na minha opinião temos uma energia refrescada na equipa, por isso acho que o equilíbrio da equipa é muito bom», começou por dizer.



«Os reforços têm qualidade, por isso foram boas soluções para a equipa e, ao mesmo tempo, acho que o clube fez bons negócios com os jogadores que saíram. Há muito potencial para estes jogadores novos crescerem, temos de lhe dar as condições para chegar ao topo da forma, o que não será fácil porque alguns não competiam há muito tempo, vinham de férias, mas é isso que temos de fazer.»



Roger Schmidt não o disse taxativamente, mas deixou a entender que sente o Benfica mais forte nesta altura.



«Se me perguntarem, estou muito contente com os jogadores que chegaram. Com estes reforços e com os jogadores que voltam de lesão, estou confiante para o resto da temporada. Agora temos de encontrar a forma de integrar todos eles e fazê-los crescer dentro da equipa.»



Marcos Leonardo, Rollheiser e Álvaro Carreras já foram utilizados pelo alemão. O próximo duelo das águias é frente ao Gil Vicente, às 19h00 deste domingo, na Luz.