Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Desportivo de Chaves no Estádio da Luz:

«Cada vitória é importante. Foi um jogo especial. Na minha opinião, fizemos um grande jogo nos primeiros 80 metros. Fizemos um excelente jogo na pressão e também defensivamente. Infelizmente, nos últimos 20 metros falhámos na eficácia e na decisão final para criar mais ocasiões claras. Apesar disso, tivemos muitas ocasiões claras e falhámos três penáltis. Se mesmo assim conseguimos vencer e não sofrer golos, é muito bom sinal. Dominámos o jogo do primeiro ao último minuto. Normalmente vencemos estes jogos de forma muito clara, mas este jogo foi especial. (…) Estou muito feliz com o desempenho e a atitude dos jogadores.»

[Não sai deste jogo minimamente preocupado, tendo em conta que tem dois jogos muito importantes com o Sporting na próxima semana?]

«Não olho só para o resultado. Par mim, é mais importante como os jogadores se comportaram, como esteve a concentração deles, a disciplina tática, e como defendemos atrás ou como os médios se integram no jogo e pressionamos como um todo.

Vi muitas coisas boas hoje, mas concordo que nos últimos 20 metros temos de fazer melhor. A nossa finalização tem de ser melhor, a nossa finalização e o nosso posicionamento na área também. A forma dos jogadores do ataque também podia ter sido um pouco melhor, porque todos eles já estiveram a um nível melhor, mas o mais importante foi ganharmos e mostrarmos uma boa atitude num jogo com uma história muito difícil. (…) Estou otimista para as próximas semanas, porque depois das pausas para as seleções há jogos assim e é importante vencê-los.»