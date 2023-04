O treinador do Benfica, Roger Schmidt, na sala de imprensa do Estádio Cidade de Barcelos, após a vitória sobre o Gil Vicente (2-0), na 30.ª jornada da Liga:

«[Análise à partida] Foi um teste difícil, sabíamos antes do jogo que o Gil Vicente é uma boa equipa e que não é fácil ganhar aqui. Eles não têm concedido golos e precisávamos de ter paciência. Criámos boas oportunidades na primeira parte, mas não conseguimos marcar de forma a tornar as cosias mais fáceis e tivemos de mostrar paciência e caráter. As nossas substituições trouxeram frescura porque alguns jogadores estavam a acusar o cansaço. Foi um excelente momento para o Chiquinho marcar o seu primeiro golo esta época e foi uma vitória muito importante.

[Ambiente em Barcelos] Este é um estádio muito bom e é fantástico termos este apoio. Dá-nos uma grande motivação e esta atmosfera é sempre um extra para os jogadores. Estou muito feliz por termos ganho.

[Como se sentiu com o tempo a passar e o golo a não chegar?] Antes do jogo temos um plano definido e falamos sempre sobre a forma como vamos jogar. Marcámos no momento certo porque o jogo estava a ir na direção certa. Às vezes, fica difícil, mas temos de manter o foco. Foi isso que fizemos e acreditámos sempre. Criámos oportunidades e também aceito este tipo de jogos.»