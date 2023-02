O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Casa Pia (3-0), em jogo da 19.ª jornada da Liga:

[Sobre André Almeida] «Estou também muito feliz pela situação antes do jogo, o André foi um grande jogador do Benfica, basta ver os troféus que ganhou, e teve a oportunidade de dizer adeus com o estádio cheio. Mostrámos respeito ao marcar um golo ao minuto 34. Apesar de não lhe ter dado muito tempo de jogo, ele continuou positivo e gostei muito da forma como se comportou nos últimos meses. Foi um adeus perfeito e espero que continue a carreira no topo.»