Roger Schmidt, em declarações à flash interview da Sport TV, após o empate a um golo entre o Rio Ave e o Benfica, da 34.ª jornada da Liga:

«Perdemos muitos pontos durante o campeonato, mas no geral estou feliz com a performance dos jogadores, também já tinha ficado no último jogo em casa contra o Arouca. Acho que devíamos ter ganho este jogo por mais golos, o penálti para o Rio Ave foi bem assinalado, o importante para mim era mostrar uma boa última imagem e fizemos isso mesmo. Quanto ao Rafa, ele fez uma boa época e decidi deixá-lo em casa, teve a despedida que merecia no Estádio da Luz. Já o Di Maria teve um problema físico e não o convoquei. Esta foi uma época longa, difícil e no final ficámos no segundo lugar, temos de aceitar, crescer e analisar a época da melhor forma e crescer com o que fizemos esta temporada. Sinto que se criamos o maior número de ocasiões e não marcamos ou só fazemos um golo, o principal para a época que se segue é sermos mais eficazes».