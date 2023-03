Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o triunfo sobre o V. Guimarães por 5-1:

[Pausa internacional chega agora. Qual é a principal coisa que o Benfica precisa de trabalhar durante esta pausa. Tem alguma coisa em mente?]

«Muitos jogadores estarão nas seleções nacionais e espero que voltem sem lesões. Com os que vão ficar, vamos tentar mantê-los em forma. Mas é algo a que estão habituados. O mais importante é preparar os jogadores, sendo que muitos deles não costumam jogar de início, para estarem prontos quando precisarmos deles. Vamos ter jogos muito importantes nas próximas semanas.»

[Tengstedt e Schjelderup não jogaram. Não era uma boa oportunidade para lhes dar minutos hoje?]

«Eu gostaria de pôr todos os jogadores, mas tenho de olhar para toda a equipa e era importante dar tempo de jogo ao Morato. É um bom jogador e teve muito azar com a lesão no início da época, porque ele era titular. Foi uma sorte para o António, porque teve a oportunidade dele, mas foi infeliz para o Morato porque neste momento é muito difícil voltar ao onze. Mas sabemos que vamos precisar de outro central no próximo jogo da Liga dos Campeões, porque o Nico Otamendi está suspenso. Mas se alguma coisa acontecer com lesões ou suspensões, todos os jogadores têm de estar em boa forma e eu tento encontrar o equilíbrio certo e dar-lhes oportunidades de jogar. O Casper [Tengstedt] e o Andreas [Schjelderup] são jogadores muito bons e estão em muito melhor forma do que quando chegaram, mas só posso fazer cinco alterações. Quem entrou hoje mereceu jogar. O Cher Ndour estreou-se e penso que também é bom para o motivar a continuar. É um bom talento da nossa equipa e queremos trabalhá-lo também para os próximos anos. Mas o Casper e o Andreas também merecem jogar e nas próximas semanas espero que possa jogar um bocadinho mais.»