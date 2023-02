Há mais de meio ano no comando do Benfica, Roger Schmidt foi desafiado a fazer um balanço sobre a estadia em Portugal e se a experiência estava a corresponder às expectativas iniciais. O técnico alemão não quis tirar conclusões, mas elogiou o nível do campeonato.

«Não é o momento para fazer conclusões sobre a liga portuguesa, estamos a meio da temporada. Ainda tenho muita experiência pela frente. O que posso dizer é que é uma competição difícil, com jogos complicados, muitas boas equipas e treinadores que preparam as equipas taticamente muito bem. Vejo muita qualidade individual. Tenho gostado desta competição. Mas ainda faltam muitas jornadas e no final da época podemos falar mais detalhadamente sobre isso», disse Schmidt na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Boavista, da 21.ª jornada da Liga.

Diga-se que o Benfica é líder do campeonato, com 53 pontos, mais dois do que o segundo classificado, o FC Porto, que já entrou em campo nesta ronda.