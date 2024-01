Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o triunfo sobre o Sp. Braga e o consequente apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal:

[Qual foi a chave do jogo?]

«A chave foi continuarmos concentramos e conseguir ganhar um jogo difícil. Foi um jogo intenso desde o início. Tivemos algumas dificuldades iniciais com bola. Não fomos tão bons e rápidos como costumamos ser. Não conseguimos dominar o jogo como queríamos, depois sofremos o golo na sequência de uma bola parada e depois foi difícil, mas penso que mudámos o rumo do jogo nos últimos dez minutos da primeira parte. Penso que aí já estivemos melhor no jogo, criámos oportunidades, marcámos dois golos excelentes, um num contra-ataque e depois outro num excelente movimento individual do Arthur Cabral. Não sei porquê, mas os jogos da Taça são sempre especiais e depois do intervalo eles marcaram um magnífico golo e depois foi um jogo de taça aberto. Tivemos de aceitar, continuar focados, defender bem, mas também procurar decidir o jogo e marcámos um terceiro golo muito bom que foi decisivo. Na minha opinião, merecemos ganhar o jogo.»

[Já tinha acontecido com o Sporting e voltou a acontecer agora. Conseguir virar um resultado num jogo difícil. O que é que isso lhe diz?]

«Estou muito feliz porque sei que cada jogo é um desafio. Ganhámos vários jogos muito importantes e muito difíceis. É sempre bom sinal que eles acabem bem para nós. Mas continuamos humildes. Sabemos que temos de lutar, de trabalhar muito durante os 90 minutos e de estar bem preparados para ganharmos estes jogos. Não é por termos vencido alguns jogos, que vamos ganhar os próximos.

Em cada jogo temos de estar prontos. Agrada-me muito a mentalidade dos jogadores. Mesmo nos momentos difíceis temos uma boa liderança na equipa. Temos também qualidade para ganhar estes jogos. Temos o objetivo de ganhar títulos, mas para os ganharmos temos de ir passo a passo e jogo a jogo, os jogadores têm estado muito bem nesse aspeto e hoje foi um bom exemplo disso.»